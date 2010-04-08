Погода на п'ятницю

9 квітня в Україні за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Без опадів. Лише в Криму та Приазов`ї пройдуть дощі. Вночі та вранці на Правобережжі місцями тумани.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов`ї подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у північній частині місцями 0-2° морозу; вдень 10-15° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 18°; в Криму вночі 3-8°, вдень 8-13°; Карпатах вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

У Київській області утримається мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 1-6° тепла, місцями 0-2° морозу, вдень 10-15° тепла. У м. Києві температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.