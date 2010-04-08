У Донецьку відкрився "Російський центр"

Сьогодні в Донецьку в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Крупської відкрито «Російський центр».

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії відкриття центру взяли участь виконуючий обов`язки заступника голови Донецької облдержадміністрації Олена ПЕТРЯЄВА і виконавчий директор російського фонду «Русский мир», онук наркома СРСР Молотова Вячеслав НИКОНОВ.

На церемонії відкриття наголошувалося, що відвідувачі центру відтепер матимуть доступ до довідкової, наукової і навчальної літератури, книг з культури, мистецтва й історії Росії та російського суспільства. Фонд також має аудіо- і відеоматеріали, надає через мережу Інтернет доступ до електронних баз даних російських ЗМІ, текстів енциклопедій і словників.

О.ПЕТРЯЄВА зазначила, що відкриття центру в Донецьку стало частиною реалізації обласної програми «Розвиток російської мови і російської культури в Донецькій області», і це не останній захід, який здійснюється в рамках цієї програми.

«Ми не мислимо свого подальшого розвитку без партнерських, дружніх відносин з Росією і з державами СНД», - наголосила О.ПЕТРЯЄВА.

У свою чергу, В.НИКОНОВ повідомив, що фонд «Русский мир» сприяв донецькій бібліотеці в ремонті приміщення і передав «Російському центру» частину своїх фондів.

Він запевнив, що фонд буде й надалі підтримувати «Російський центр» у Донецьку, оновлювати його свіжими матеріалами.

Він також закликав учасників церемонії відкриття «Російського центру» не шукати в цій події «волохату руку Москви».

«Якщо ви питаєте з приводу того, наскільки в центрі буде волохата рука Москви, то в цьому центрі вона буде не дуже волохата», - пожартував В.НИКОНОВ.