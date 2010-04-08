Черновецький гарантує Платіні, що Київ встигне підготуватися

Мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ гарантував президентові УЄФА Мішелю ПЛАТІНІ, що Київ підготується до Євро-2012 із дотриманням усіх вимог та рекомендацій УЄФА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, сьогодні до Києва з офіційним візитом прибула делегація УЄФА на чолі з М.ПЛАТІНІ, у супроводі віце-прем’єр-міністра України з питань Євро-2012 Бориса КОЛЕСНІКОВА, президента ФФУ Григорія СУРКІСА і керівника МОК «Євро-2012 Україна» Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО.

Делегацію УЄФА та інших високопосадовців в аеропорту «Бориспіль» зустрічали Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

«Хочу запевнити вас, що столиця активно готується до чемпіонату Європи з футболу, і ми робимо усе можливе, щоб фінал Євро-2012 у Києві відбувся на високому організаційному рівні. Я гарантую, що вся інфраструктура міста буде підготована якнайкраще, із дотриманням усіх вимог та рекомендацій УЄФА», – наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

У свою чергу, оглянувши будівництво НСК «Олімпійський», президент УЄФА зазначив, що з дати його останнього візиту до столиці України є відчутний прогрес у підготовці Києва до Євро-2012.