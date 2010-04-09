Україна пропонує підвищити орендну плату за базування ЧФ

Україна пропонує Росії підвищити розмір орендної плати за базування Чорноморського флоту.

Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні в ефірі телеканалу "Інтер".

«Ми зі свого боку запропонували підняти рівень орендної плати (за базування ЧФ - УНІАН)», - сказав М. АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що від російської сторони не було офіційних заяв про продовження термінів перебування флоту в контексті переговорів щодо зниження ціни газу для України.

"Ми таких пропозицій від російської сторони поки що не чули", - повідомив М. АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого депутат Держдуми Російської Федерації Костянтин ЗАТУЛІН під час конференції «Російсько-українські відносини у нових політичних умовах» в Донецьку заявив, що Росія знизить ціну на газ для України в обмін на продовження термінів базування Чорноморського флоту РФ у Криму. «Умовно кажучи, дуже грубо: ви (Україна - УНІАН) залишаєте Чорноморський флот, а ми заради цього готові знижувати (ціну на газ - УНІАН)», - сказав К. ЗАТУЛІН.