Любомир Гузар помолився за всіх загиблих в авіакатастрофі

Голова Української Греко-католицької Церкви Блаженніший Любомир ГУЗАР взяв сьогодні участь у поминальному богослужінні за упокій душі Президента Польщі Леха Качинського, його дружини Марії та всіх членів делегації, які загинули в авіакатастрофі під Смоленськом.

Як передає кореспондент УНІАН, богослужіння відбулося у Києві в Костелі Святого Олександра.

«Ми згадуємо їх особливо, бо це наші сусіди, бо це наші близькі», – сказав глава УГКЦ.

Він нагадав, що в історії наших народів були «хвилі, коли ми поступали несправедливо один проти одного. Так, було таке. Ми цього не можемо ані заперечити, ані вимірювати».

«Коли я перший раз мав нагоду й честь зустрітися з покійним, то було в день примирення українських і польських єпископів, до якого прилучилися тисячі вірних. Я зустрічав його щонайменше два рази пізніше й обидва ці рази були в обставинах, коли він як представник польського народу, а наш тодішній президент Віктор ЮЩЕНКО – як представник українського народу, і ми єпископи – польські й українські разом з ними шукали примирення, казали одні одним: «Ми прощаємо й у вас просимо прощення», – згадав Блаженніший Любомир.

Глава УГКЦ зазначив, що «ця постать Президента Польщі, яку сьогодні споминаємо в наших молитвах, власне записалася дуже виразно в тому бажанні справжнього чесного, щирого сусідства наших народів. Для наших церков це теж надзвичайно важливо, тому ми повинні в сьогоднішній день щиро подякувати Богові, що такі люди є».

Він висловив надію, що «в усіх храмах вздовж і впоперек країни сьогодні поминається в молитвах ота постать, яка так багато намагалася зробити, щоб ми жили в мирі і злагоді з нашими сусідами».

«Стараймося, особливо сьогодні, у щирому співчутті з нашими сусідами, які відчувають сьогодні великий біль страти, поручити Господові Богові душу покійного Президента Леха Качинського і тих, що з ним. Вічна їм пам`ять!» – додав Блаженніший Любомир.

В поминальному богослужінні взяли участь представники дипкорпусу України, зокрема Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ. Служба велася трьома мовами: польською, українською та англійською.