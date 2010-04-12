Підприємець обладнав зал ігрових автоматів у приватному помешканні

Співробітники податкової міліції у Крижополі Вінницької області викрили підприємця, який у своєму приватному помешканні обладнав зал ігрових автоматів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-офіцер управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Вінницькій області Ольга ШИШКІВСЬКА.

За її словами, 35-річний житель Крижополя розташував дев`ять ігрових автоматів "Maxima Plus" у себе в приватному приміщенні.

Порушення Закону "Про заборону грального бізнесу в Україні" дало податковим міліціонерам підстави для примусового огляду цього приміщення.

Під час огляду з’ясувалося, що всі 9 ігрових автоматів були підключені до мережі в очікуванні відвідувачів, на деяких тривала гра.

Також встановлено, що зал працює з лютого нинішнього року. Власник автоматів відмовився надавати податківцям будь-які пояснення з приводу виявленого підпільного грального залу.

Ігрове обладнання вилучено.