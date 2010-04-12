Голова ОДА про гроші, землю, полювання на відьом і крапки над "i"

Новий голова Закарпатської облдержадміністрації Олександр ЛЕДИДА заявив, що не збирається проводити кардинальні кадрові зміни.

Так заяву О.ЛЕДИДА оприлюднив у своєму першому на посаді керівника області інтерв’ю на телеканалі «Тиса-1».

«Ми не збираємося «полювати на відьом», - так відповів голова Закарпатської ОДА на запитання, що прозвучало в програмі «Суботні зустрічі» в прямому ефірі на телеканалі «Тиса-1» від глядачів. Запитання звучало так: «Керівники держави - Віктор ЯНУКОВИЧ та Микола АЗАРОВ неодноразово наголошували на необхідності проведення ревізії діяльності попередньої влади. Чи заплановано щось подібне зробити в Закарпатті?»

О.ЛЕДИДА вважає, що треба подякувати представникам попередньої влади за роботу, яку вони здійснювали, а новій владі слід доводити, що може працювати краще.

У той же час, за словами голови ОДА, багато проблем виникало в перш чергу через проблеми «на верхах». «Хочу відзначити, що недофінансування різних програм та відсутність дотацій з держбюджету – це не проблема області чи районів. На центральному рівні в Києві не виконувався бюджет і тому гроші не надходили в область. Мало місце недофінансування, наприклад, капітального будівництва: зведення нових шкіл, дитячих садків, лікарень, доріг, виконання протипаводкової програми «Тиса» і т.д. Тому це, – радше, проблема Мінфіну чи Мінекономіки, а не обласної влади», - уточнив керівник краю.

Що стосується місцевих рад, то, за словами О.ЛЕДИДИ, є інформація, що певні зловживання мали місце, і насамперед - у земельних питаннях.

«Закарпаття – малоземельна область. Претендентів на отримання землі тут чимало, усім її не вистачає. Не секрет, що земля нині виділяється не зовсім прозоро. Проте, думаю, найближчим часом ми впорядкуємо видачу земельних актів і тим самим «розставимо усі крапки на «і», - додав О.ЛЕДИДА.