Скільки коштує оренда квартири у Києві (по районах)

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві з 5 по 11 квітня 2010 року не змінилася і становить 434 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 9 дол. – до 434 дол., 2-кімнатних – зросла на 8 дол., до 607 дол., 3-кімнатних – зросла на 3 дол., до 736 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 5 дол. – до 349 дол., 2-кімнатних – на 4 дол., до 602 дол., 3-кімнатних – на 4 дол., до 729 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол. – до 264 дол., 2-кімнатних – зросла на 4 дол., до 349 дол., 3-кімнатних – зросла на 7 дол., до 542 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол., до 278 дол., 2-кімнатних – зросла на 2 дол., до 377 дол., 3-кімнатних – знизилася на 7 дол., до 528 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 4 дол. – до 254 дол., 2-кімнатних – знизилася на 1 дол., до 349 дол., 3-кімнатних – стабілізувалася на рівні 440 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 276 дол., 2-кімнатних – на 4 дол., до 392 дол., 3-кімнатних – знизилася на 6 дол. – до 440 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 4 дол. - до 319 дол., 2-кімнатних – знизилася на 3 дол., до 431 дол., 3-кімнатних – на 6 дол., до 445 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол., до 261 дол., 2-кімнатних – стабілізувалася на рівні 359 дол., 3-кімнатних – зросла на 2 дол., до 458 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 254 дол., 2-кімнатних – на 4 дол., до 375 дол., 3-кімнатних – на 7 дол., до 458 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. – до 251 дол., 2-кімнатних – зросла на 1 дол., до 345 дол., 3-кімнатних – знизилася на 1 дол., до 460 дол.

Обсяг пропозицій від усієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених у десяти районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 17%, у Печерському – 13%, у Дарницькому – 12%, в Оболонському – 9%, у Дніпровському – 9%, у Солом’янському – 11%, у Голосіївському – 8%, у Святошинському – 8%, у Деснянському – 7%, у Подольському – 6%.