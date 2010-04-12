Єврокомісар: пам'ятник Сталіну - мов вшанування винних у злочині

Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ називає дуже невтішними повідомлення про можливість спорудження пам’ятника Сталіну в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам.

“Звичайно, хтось може сказати, що є право на свободу слова тощо... Але такі повідомлення є дуже невтішними”, - сказав він.

Комісар зазначив, що спорудження пам’ятника Сталіну в Україні, яка постраждала від комуністичного режиму, зокрема, пережила Голодомор, виглядало б як вшанування винних у злочині.

“Правда має стати відомою. Меморіали повинні бути на честь жертв, а не на честь диктаторів”, - наголосив Т.ХАММАРБЕРГ.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня секретар Запорізького обкому КПУ Олександр ЗУБЧЕВСЬКИЙ повідомив про намір спорудити до 9 травня у місті пам’ятник Сталіну.

31 березня віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО заявив, що влада не перешкоджатиме спорудженню пам’ятника, щоб “не загострювати зіткнення різних думок”.