Україна та Ізраїль повинні активізувати історичний діалог

Україна та Ізраїль наголошують на необхідності активізувати історичний діалог.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, про це йшлося під час зустрічі віце-прем’єр-міністра України Володимира СЕМИНОЖЕНКА з Надзвичайним та Повноважним послом Держави Ізраїль в Україні Зіною КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.

Під час зустрічі сторони обговорили питання інтенсифікації науково-технологічного, економічного та гуманітарного співробітництва між країнами.

Віце-прем’єр-міністр України та посол Ізраїлю погодилися з тим, що обидві держави мають посилити увагу до Меморандуму про історичний діалог, який був підписаний ще у 2007 році, оскільки громадський діалог і порозуміння – єдиний шлях до розвитку дружніх двосторонніх відносин та взаємовигідного співробітництва.

Як наголосила З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, усі спірні питання, пов’язані з історичним минулим, мають вирішуватися виключно спеціалістами, а не політиками. За її словами, максимальна історична об’єктивність є тим підходом, що дасть змогу запобігти політичним спекуляціям на болючих темах.

Окремою темою зустрічі стала підготовка до відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. За словами В.СЕМИНОЖЕНКА, це свято об’єднує українське суспільство, отже завдання влади – провести його достойно. Водночас З.КАЛАЙ-КЛАТМАН підкреслила, що, за рішенням Кнесету, віднедавна День Перемоги в Ізраїлі святкується як державне свято.

Крім того, посол Ізраїлю висловила підтримку новій урядовій команді і водночас зазначила, що перед українською владою постав дуже серйозний виклик – вивести країну з кризи, закласти основи економічного зростання та політичної стабілізації. За її словами, першочерговим завданням є прийняття реалістичного бюджету.

Віце-прем’єр-міністр запевнив посла Ізраїлю в Україні, що сьогодні вперше за кілька років Україна дійсно має шанс на забезпечення ефективного функціонування влади, адже вона працює як єдина команда.