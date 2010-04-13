Mercedes-Benz зіткнувся з електричкою Київ-Луцьк
13:14, 13 квітня 2010Суспільство
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Рух потягу затримали на три години
Вчора, о 22-й годині 30 хвилин, на Волині, на 117 км автодороги Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, водій вантажного автомобіля “Mercedes-Benz” з причепом, рухаючись у напрямку м. Луцьк, виїхав на залізничний переїзд на забороняючий сигнал світлофора та зіткнувся з електропотягом сполученням Київ-Луцьк.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, унаслідок ДТП водій вантажівки отримав тілесні ушкодження.
Рух потягу був затриманий більш як на три години.
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