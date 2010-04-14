Що може запропонувати Україна в обмін на зниження ціни на газ

Україна має козирі в переговорах з Росією, вважають українські і російські експерти, опитані Київським Інститутом проблем управління імені Горшеніна.

Так, директор Міжнародного центру політичної експертизи (Росія, Москва) Євген МІНЧЕНКО відзначив, що привабливих для Росії об`єктів в Україні стає дедалі менше.

«Підприємства хімічної промисловості, зокрема Одеський припортовий завод, через який ламалися списи минулого року, нині не дуже цікавий з фінансової точки зору, за нинішньої ціни на газ. І навіть якщо ціна буде, наприклад, як у Німеччині. Металургія – і так уже російський бізнес накупив підприємств, які можна було б назвати стратегічними, – але, знову ж таки, рівень їх рентабельності не такий вже високий, аби вони були дуже цікаві. Конкретні якісь високотехнологічні підприємства на кшталт «Турбоатому», «Мотор Січі» – так, вони цікаві. Але це не може бути ціною розміну», - сказав він.

На думку Є.МІНЧЕНКА, прямого обміну якогось набору підприємств в обмін на знижки на газ бути не може. «Може бути якийсь перегляд формули. Я не виключаю такого варіанту, що, скажімо, обговорюватиметься можливість прямих постачань «Газпромом» газу, оминувши «Нафтогаз України», тим підприємствам, власниками яких є російський бізнес. Напевно, такий формат можливий», - вважає експерт.

Директор інвестиційно-банківського департаменту компанії "Dragon Capital" Максим НЕФЬОДОВ також сумнівається в існуванні подібних домовленостей Москви і Києва.

«Я вважаю, що це з серії звичайних страшилок. У нас раз на рік з`являється повідомлення про те, що вибухнув Чорнобиль і хмара переміщується на Київ», - сказав експерт, а також відзначив, що не бачить жодної можливості будь-яким чином здійснити задумане, навіть якщо такий «підступний план» дійсно існує.

«Об`єкти продаються на торгах. Хто запропонує вищу ціну той і виграє торги, от і все. Якщо це будуть російські гроші, я не бачу в цьому жодної проблеми. Зрештою, капітал не має ніякої національної належності. Якщо в якихось вітчизняних підприємствах росіяни бачать більше цінності, бачать якусь синергію зі своїми активами, то я б особисто тільки вітав їх інвестиції. А якщо, наприклад, американські інвестори запропонують вищу ціну, то це означає, що об`єкт, який приватизовується, дістанеться їм. У будь-якому випадку Україна від цього лише виграє», - вважає М.НЕФЬОДОВ.

При цьому експерт відзначив, що зараз переговорні позиції України сильніші, ніж вони були раніше. «На те є багато причин: скорочення споживання газу в Європі, відкриття нових родовищ завдяки розробці нових технологій видобутку сланцевого газу, загальна тенденція до зниження ціни на газ. Це все на користь для української переговорної позиції. Напевно, можна буде зіграти на якихось загальнополітичних козирях, політичних жестах на користь Росії. У української делегації непогані шанси одержати ліберальніші умови. Принаймні, досвід східно-европейских сусідів свідчить, що їм вдалося «сторгуватися» з «Газпромом» на ті чи інші поступки», - сказав він.

Народний депутат від Партії регіонів Павло КЛИМЕЦЬ, коментуючи дану тему, в першу чергу відзначив, що нинішня влада завжди відрізнялася сильною «проукраїнською» позицією, інтереси країни й українських підприємств для людей, які перебувають у владі в даний момент, завжди були пріоритетом.

«Уже давно пора перестати жити в міфах і «словоблудді» щодо економічних тем, а головне - перестати коментувати те, про що немає достовірної і повної інформації. Я не був учасником переговорів і не готував матеріалів до них, я можу лише транслювати свою особисту позицію. Переговори українського уряду щодо газу - це складна система інтересів двох країн і трудомісткі розрахунки. Можу вас запевнити, що Президент України В.ЯНУКОВИЧ і прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ вибудовують свою позицію винятково на користь України», - сказав П.КЛИМЕЦЬ.

А щодо можливості експансії російського бізнесу до України народний депутат відзначив: «Думаю, матиме місце українська експансія по всіх напрямах, і не тільки до Росії. Бо завойовувати нові ринки будемо ми. Одне із завдань нового уряду - економічне зростання і розвиток промисловості, а, отже, - підтримка реального сектору і розширення ринків збуту для української продукції. Для українського бізнесу прихід до влади команди, в якій багато економістів і людей, які на практиці знають, як функціонують закони ринкової економіки, загрожує лише додатковими інвестиціями і розвитком», - вважає П.КЛИМЕЦЬ.

Екс-голова Держкомпідприємництва України, президент Аналітичного центру "Академія" Олександра КУЖЕЛЬ, навпаки, вважає, що такі домовленості цілком можливі.

«Ніхто нам не йтиме на жодні поступки. Кожна країна повинна піклуватися про свій народ, про свій бізнес і про своє благополуччя. Тому, якщо і будуть якісь договори, то тільки на основі інших поступок уряду. У нас ще з вами є багато, чого можна віддати: і телефони і порти і дуже багато чого», - сказала О.КУЖЕЛЬ.

Не виключає вона й існування списку українських підприємств, цікавих російському бізнесу. «Ці пропозиції могли бути розроблені росіянами з бізнесом, який тут працює. Якщо той же ГРИГОРИШИН сьогодні «на Фонді держмайна», то я не дивуюся, що такий список є», - вважає О.КУЖЕЛЬ.

Як відомо, в українських і російських ЗМІ з`явилася інформація про те, що Росія має намір продовжувати процес встановлення контролю над стратегічними підприємствами України, і Кремль вже назвав це однією з умов зниження ціни на газ для Києва. Також фігурує інформація про існування списку українських підприємств, контроль над якими хотіли б одержати росіяни і який прем`єр-міністри Росії і України обговорювали під час зустрічі.