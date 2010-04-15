В АМК розповіли про свою перемогу над цінами на бензин

Нафтотрейдери виконали вимоги Антимонопольного комітету України (АМК) і знизили ціни на бензин і дизельне пальне.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

Згідно з повідомленням, АМК закрив справу, порушену в березні ц.р. за ознаками антиконкурентних узгоджених дій учасників ринку нафтопродуктів. Таке рішення було ухвалене одноголосно на сьогоднішньому засіданні комітету за участю повноважних представників нафтових компаній.

Також повідомляється, що нафтотрейдери виконали висунуті комітетом вимоги і знизили ціни на бензини і дизельне пальне в середньому на 10-17 коп. за літр. Наявність здешевленого пального на АЗС підтверджується інформацією експертно-аналітичної групи Міністерства палива й енергетики, експертами ринку і територіальними відділеннями комітету.

При цьому в АМК додали, що впродовж останніх місяців зберігається тенденція поступового зростання світових цін на нафту і нафтопродукти, що позначається на ціновій ситуації на внутрішньому ринку. У зв`язку з цим нафтотрейдери попереджені про необхідність дотримання принципів обгрунтованого ціноутворення.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з підвищенням цін на пальне наприкінці березня ц.р. Антимонопольний комітет України почав розгляд справи за ознаками порушення нафтотрейдерами конкурентного законодавства.

25 березня ц.р. АМК висунув до 15 найбільших учасників ринку обов`язкові для розгляду вимоги знизити ціни на пальне до економічно обгрунтованого рівня. Ці вимоги стосувалися ТОВ «ТНК-ВР Коммерс», ТОВ СП «Кершер», ПАТ «Концерн «Галнафтогаз», ТОВ «УТН-восток», ТОВ «Вік Ойл», АТ «Укртатнафта», ТОВ «Континент Нафто Трейд», ТОВ «Альянс Холдинг», ТОВ «НК «Альфа-Нафта», ПІІ «Лукойл-Україна», ВАТ «Укрнафта», ВАТ «Запоріжжянафтопродукт», ТОВ «Веста-Сервіс», ТОВ «МС Ойл Кард» і ТОВ «Транспетроліум».