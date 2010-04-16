В Україні на 10 робочих місць претендує 71 особа (на 1 січня п.р. – 82 особи).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, при цьому кількість українців, які перебувають на обліку у Державній службі зайнятості, з початку 2010 року скоротилася на 5% – до 518,9 тис. осіб (на 1 січня 2010 року – 542,8 тис. осіб, на 1 січня 2009 року – 930 тис. осіб).

На 1 квітня 2010 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 73,1 тис. осіб (на 1 січня 2010 року – 65,8 тис. осіб). Зокрема, у березні 2009 року потреба підприємств у працівниках збільшилася на 7,2 тис. осіб.