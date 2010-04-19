У Росії вже порахували збитки Газпрому від дружби з Януковичем

Українські джерела заявляють, що Росія готова на 20-25% знизити ціну на 2010 рік, що загрожує «Газпрому» втратою 3 млрд. доларів виручки. Про це пише сьогодні російська газета «Ведомости».

Видання нагадує, що наприкінці минулого тижня інформагентства з посиланням на джерела написали про те, що уряди РФ і України схвалили домовленості «Газпрому» і українських партнерів у газовій сфері, включаючи цінові. Сам «Газпром» повідомив лише, що провів чергові переговори з міністром палива й енергетики України Юрієм БОЙКОМ. Але чи є «домовленості», їх представники говорити відмовляються. Український уряд заявив лише про «певний прогрес».

Поки що нічого не підписано, кажуть двоє співробітників групи «Газпром» і джерело, близьке до Адміністрації Президента України: Ю.БОЙКО сьогодні збирається до Москви. Але попередня домовленість є, заявили двоє співрозмовників «Ведомостей», посилаючись на дані з Кабінету Міністрів України: у 2010 р. середня ціна газу для країни повинна становити 250-260 дол. за 1000 кубічних метрів проти 334 дол., зафіксованих у проекті її бюджету.

Дані про термін дії нової ціни відрізняються. Поки що йдеться лише про 2010 р., говорить співробітник групи «Газпром»: концерн збирається укласти річну додаткову угоду до 11-річного контракту з «Нафтогазом», підписаним у січні 2009 р. Що буде з документом далі - поки що не зрозуміло.

У джерела, близького до Адміністрації Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, дещо інші дані: додаткова угода постфактум змінює базову ставку в контракті, тобто діє до 2019 р. Наразі ця ставка — 450 дол. (міняється поквартально відповідно до котирувань нафтопродуктів), а нова буде 340-350 дол. Хоча Україна хотіла близько 270 дол. (щоб ціна 2010 р. була 200-220 дол.), додає він.

Базова ставка в контракті завищена, погоджується директор East European Gas Analysis Михайло КОРЧЕМКІН, а 250 дол. на цей рік - нормальна ціна: «Газпром» на початку року поставляв газ Європі в середньому по 280 дол., а Україна платила приблизно по 305 дол.