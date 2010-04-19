До затриманих учасників акції пам'яті Максима Чайки не пускають адвокатів

В Одесі міліція не пускає адвокатів до затриманих учасників акції пам`яті загиблого рік тому студента університету Максима Чайки.

Про це йдеться в заяві співорганізатора суботньої акції – громадської організації «Вільна Одеса».

Зокрема, після завершення суботніх акцій молодіжних організацій, присвячених пам`яті М.Чайки, затримані без пояснення причин і піддаються допитам Дмитро ЛИНЬКО, Олексій МАКАРОВ, Катерина ОВРАМЕЦЬ, Віталій КРАСНОЩОК і Данило КОРЧИНСЬКИЙ, наголошується в заяві.

Причому, відзначив в інтерв`ю УНІАН лідер «Вільної Одеси» Марк СОКОЛОВ, затриманих піддають допитам у нічний час і не допускають адвокатів. А з неофіційних джерел стало відомо, сказав він, що затриманим інкримінують «хуліганство» - нібито напередодні вони забризкали зеленкою офіс телеканалу «АТВ», що належить одеському екс-депутатові Ігорю МАРКОВУ.

“Фактично ми стали свідками міліційного цькування тих сил і їх активістів, які неодноразово порушували питання про притягання до відповідальності як самого І.МАРКОВА, так і його оточення за розпалювання міжнаціональної ворожнечі й створення суспільно-громадянського протистояння в Одесі і південному регіоні Україні”, - йдеться в заяві «Вільної Одеси».

У цій громадській організації називають незаконними арешти представників українських патріотичних організацій і розцінюють їх «як провокації і неприкритий початок репресій, замовлених українфобом МАРКОВИМ і тими силами, які стоять за ним».

Як повідомив М.СОКОЛОВ, 20 квітня о 12.00 активісти патріотичних організацій і партій проведуть пікетування будівлі облуправління міліції в Одесі з вимогою «негайного звільнення всіх затриманих і припинення репресій щодо українських патріотів».

Одержати коментарі керівництва УМВС України в області з приводу того, що відбувається, кореспондентові УНІАН не вдається. Як повідомила у відповідь на запит керівник ЦГЗ Ольга БОГАЧЕНКО, начальник облуправління Михайло ЯЦКОВ на нараді у голови облдержадміністрації Едуарда МАТВІЙЧУКА.

Як повідомлялося, в ніч на 18 квітня 2009 року в бійці в Одесі було вбито 21-річного активіста націоналістичної організації “Слава і Честь”, студента-четвертокурсника відділення журналістики Одеського національного університету Максима Чайку.

Винуватців убивства досі не знайдено. За підозрою в скоєнні вбивства в розшук було оголошено активіста об`єднання «Антіфа».

Цієї суботи, 17 квітня, більш як тисяча одеситів провели марш, приурочений роковинам з дня загибелі М.Чайки.

Учасники акції пройшли від пам`ятника Шевченку до місця загибелі М.Чайки на Александровському проспекті, де вшанували його пам`ять хвилиною мовчання і покладанням квітів. Далі колона попрямувала на Куликове поле, де пройшов концерт пам`яті М.Чайки.