Єхануров знайшов крайніх

Прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ констатує низький рівень взаємодії органів влади та місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому прем`єр наголосив, відкриваючи розширене засідання Кабінету Міністрів України, яке присвячене обговоренню підсумків соціально-економічного розвитку України у першому кварталі 2006 року.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, однією з проблем за результатами першого кварталу залишається забезпечення безперебійного функціонування товарних ринків. «Аналіз ситуації показує, що дехто з керівників органів виконавчої влади відверто нехтує своїми обов’язками», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ. За його словами, через їх недбалість відбувся приріст споживчих цін за рахунок таких цілком достатніх в Україні продуктів як цукор, картопля та крупи.

Також, зазначив прем’єр, не зазнала позитивних зрушень державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму.

Крім цього, прем’єр зауважив, що необхідно переглянути підходи до контролю за діяльністю підприємств державного сектору економіки.

Він зазначив, що минулого року ці підприємства у сукупності не виконали завдання з надходжень до державного бюджету.