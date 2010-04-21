На нараді у миколаївського губернатора помер директор одного з підприємств

Сьогодні під час наради в Миколаївській облдержадміністрації помер 47-річний директор одного з підприємств Південно-Українська.

Як передає кореспондент УНІАН, помічник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Наталія ЛУЩАН повідомила журналістам, що під час засідання чоловікові стало зле. До приїзду бригади швидкої допомоги штучне дихання йому робив нещодавно призначений на посаду голови Жовтневої райдержадміністрації, який раніше працював головлікарем Жовтневої районної лікарні Сергій ЮРГЕЛЬ.

Майже півгодини намагалися врятувати людину й лікарі швидкої допомоги, але всі спроби виявилися марними.

За словами Н.ЛУЩАН, у померлого було хронічне захворювання нирок і, як сказали його колеги, які приїхали з ним, напередодні він проходив лікування.

На нараду, яку проводив голова Миколаївської ОДА Микола КРУГЛОВ, були запрошені керівники райдержадміністрацій, міські голови, голови районних рад, керівники структурних підрозділів. Основним питанням порядку денного була виплата заборгованості із заробітної плати.