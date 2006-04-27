Синоптики попереджають про заморозки

За прогнозами синоптиків 28 квітня на території України очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер у західній половині південно-східний, на решті території - північно-східний, 3-10 м/с. Температура вночі у західних областях та на півдні Криму 5-10° тепла, на решті території 1-6° тепла, на грунті та місцями в повітрі заморозки 0-3°; вдень12-17° тепла, на крайньому заході до 20°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 29-30 квітня також буде мінлива хмарність. Без опадів, лише 29 квітня у західних областях очікуються окремі короткочасні дощі, грози. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, в Криму та на узбережжі морів місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі у західних областях та на півдні Криму 4-9° тепла, на решті території 1-6° тепла, на грунті, а у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями і у повітрі заморозки 0-3°; вдень 13-18° тепла, на крайньому заході 16-21°, у східній частині 10-15°.

1-2 травня - без опадів, лише на заході країни окремі короткочасні грозові дощі.Температура суттєво не зміниться, лише 2 травня вдень у східній частині підвищиться на 2-4°.

Ум.Києві та столичній області 28 квітня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 15-17°; по області вночі 1-6° тепла, на грунті та місцями в повітрі заморозки 0-3°, вдень 12-17° тепла.

29-30 квітня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0-3°; вдень 13-18° тепла.

1-2 травня істотних змін у погоді не передбачається.