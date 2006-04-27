Івченко надіслав запити Фірташу і Фурсіну

НАК «Нафтогаз України» з’ясовує, чи є українські бізнесмени Дмитро ФІРТАШ та Іван ФУРСІН одними з власників компанії «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій ІВЧЕНКО.

«Ми направляємо запити тим, хто надрукований як реальні власники, щоб підтвердили або спростували. Після того, як отримаємо відповідь, будемо робити висновки», - сказав О.ІВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня російське видання "Известия", що входить до холдингу "Газпром-медіа", з посиланням на звіт міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers про фінансову діяльність RosUkrEnergo повідомило, що бенефіціаріями 50% частки Raiffeisen Investment A.G. у швейцарській компанії є двоє українських громадян – Д.ФІРТАШ (90% акцій) та Іван ФУРСІН (10%).

Раніше ВАТ "Газпром" офіційно повідомляло, що співзасновниками RosUkrEnergo з рівними частками в статутному капіталі - по 50% - є компанії Arosgas Beteiligungs Holding A.G. і Centragas Beteiligungs Holding A.G.

Arosgas Beteiligungs Holding A.G. створено відповідно до законодавства Австрійської республіки афільованою структурою АБ "Газпромбанк" (РФ), власником контрольного пакета акцій якого є "Газпром".

Centragas Beteiligungs Holding A.G., за даними "Газпрому", є афільованою компанією Raiffesen Investment A.G., 100% статутного капіталу якої контролює група Raiffesen Zentralbank Osterreicht AG (RZB). Водночас "Газпром" заявляв, що інформації, чи виступає компанія Raiffesen Investment A.G. номінальним тримачем, і про осіб, інтереси яких вона представляє, не має у своєму розпорядженні.

Створена в 2004 році RosUkrEnergo упродовж 2005 року виступала оператором з транзиту середньоазіатського газу до України через територію Казахстану, Узбекистану і Росії. Крім того, компанія в координації з ТОВ "Газекспорт" експортувала газ до Європи.

НАК "Нафтогаз України" і "Газпром" 4 січня домовилися про те, що RosUkrEnergo з 1 січня 2006 року виступає ексклюзивним постачальником російського і середньоазіатського газу до України.