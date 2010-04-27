Путін запропонував Януковичу об'єднати атомну промисловість

Росія зробила Україні пропозицію про створення об`єднаного атомного холдингу з можливістю роботи українських підприємств на російському ринку, а також спільної роботи в третіх країнах, заявив прем`єр-міністр РФ Владимир Путін на зустрічі з президентом України Віктором Януковичем.

"Тільки зараз сформулювали ще одну пропозицію, яку ми з Вами хочемо обговорити. Йдеться про повномасштабну кооперацію наших ядерних галузей. Ми пропонуємо створити великий холдинг, який включав би об`єднання генерації, об`єднання атомного машинобудування і паливного циклу", - цитує РІА "Новости". Прем`єр додав, що Росія готова допустити українських партнерів на російський ринок, а також країни могли б разом працювати і на ринках третіх країн.

"Якщо українські фахівці вважатимуть, що це надто революційна пропозиція, то ми готові діяти поетапно, по окремих кроках. На першому етапі, припустімо, можна поставити питання про об`єднання паливного циклу", - сказав прем`єр-міністр.

Він зазначив, що в Росії є підприємства, які постійно обслуговують Україну, наприклад, у Новосибірську. Водночас в Україні є певні родовища, в яких Росія зацікавлена.

"Ваше атомне машинобудування завантажене роботою виключно на російському ринку, і ми готові поглиблювати і зберігати співпрацю", - додав Путін.

Він також зазначив, що українська атомна галузь потребує модернізації, яка була б ефективніша при кооперації з російськими підприємствами.

"У цьому сенсі ми не тільки готові до кооперації, але готові взяти найактивнішу участь з українськими партнерами в модернізації українських блоків і допустити українських партнерів до роботи на російському ринку", - наголосив прем`єр, нагадавши, що у Росії великі плани з подвоєння атомної генерації в найближчі десять років.

"Ми могли б разом працювати і на ринках третіх країн при фінансовій співпраці з боку Росії і російських фінансових установ", - підсумував російський прем`єр.