Raiffeisen підтвердив інформацію про власників RosUkrEnergo

Raiffeisen Zentralbank (RZB) підтверджує, що бенефіціаріями 50% частки компанії Raiffeisen Investment AG (RIAG) в компанії RosUkrEnergo AG (ексклюзивний постачальник імпортного газу в Україну) є двоє українських громадян - Дмитро ФІРТАШ (90% акцій) і Іван ФУРСІН (10%). Про це пише австрійська газета Wirtschaftsblatt:online.

У газеті наголошується, що 26 квітня російська газета «Известия», посилаючись на аудиторський звіт PricewaterhouseCooper, назвала українських бізнесменів Д.ФІРТАША (45%) і І.ФУРСІНА (5%) «економічними власниками» половини RosUkrEnergo AG, зареєстрованої в Швейцарії. А цією часткою Rosukrenergo AG за дорученням довірителів управляє Raiffeisen Investment AG.

«З відома довірителів, ми підтверджуємо дане повідомлення («Известий» - УНІАН)», - повідомив в середу увечері Raiffeisen Zentralbank - материнський холдинг компанії Raiffeisen Investment AG.

«Обидва бізнесмени - це так звані «економічні власники» Centragas, зареєстрованої у Відні», - пише газета.

Також Wirtschaftsblatt пише, що Raiffeisen знов відкинув спекуляції про будь-який зв’язок з організованою злочинністю, як безгрунтовні. «Довірителі були перевірені всесвітньо відомою компанією з безпеки Kroll (США). Наявність позитивних результатів перевірки була передумовою для взяття на себе управління чужим майном за дорученням довірителя», - завірив RZB в своєму комюніке.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня російське видання "Известия", що входить до холдингу "Газпром-медіа", з посиланням на звіт міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers про фінансову діяльність RosUkrEnergo повідомило, що бенефіціаріями 50% частки Raiffeisen Investment A.G. у швейцарській компанії є двоє українських громадян – Д.ФІРТАШ (90% акцій) та Іван ФУРСІН (10%).

Раніше ВАТ "Газпром" офіційно повідомляло, що співзасновниками RosUkrEnergo з рівними частками в статутному капіталі - по 50% - є компанії Arosgas Beteiligungs Holding A.G. і Centragas Beteiligungs Holding A.G.

Arosgas Beteiligungs Holding A.G. створено відповідно до законодавства Австрійської республіки афільованою структурою АБ "Газпромбанк" (РФ), власником контрольного пакета акцій якого є "Газпром".

Centragas Beteiligungs Holding A.G., за даними "Газпрому", є афільованою компанією Raiffesen Investment A.G., 100% статутного капіталу якої контролює група Raiffesen Zentralbank Osterreicht AG (RZB). Водночас "Газпром" заявляв, що інформації, чи виступає компанія Raiffesen Investment A.G. номінальним тримачем, і про осіб, інтереси яких вона представляє, не має у своєму розпорядженні.

За даними ЗМІ, Д.ФІРТАШ народився в м. Черкаси і є власником баскетбольного клубу «Київ», а раніше був представником компанії Eural Trans Gas в Туркменії, Узбекистані і Казахстані. Він також є президентом філіалу компанії Highrock Holdings Ltd, власником якої є бізнесмен Семен МОГИЛЕВИЧ. Д.ФІРТАШ також фактичний власник українських телеканалів К-1 і К-2.

І.ФУРСІН - власник і голова Правління КБ ТОВ «Місто-банк» (м. Одеса), а також співвласник ЗАТ «Одеська кіностудія». І.ФУРСІН на цих виборах був в списку «Народний Блок Литвина» у Верховну Раду під номером 33.

Створена в 2004 році RosUkrEnergo упродовж 2005 року виступала оператором з транзиту середньоазіатського газу до України через територію Казахстану, Узбекистану і Росії. Крім того, компанія в координації з ТОВ "Газекспорт" експортувала газ до Європи.

НАК "Нафтогаз України" і "Газпром" 4 січня домовилися про те, що RosUkrEnergo з 1 січня 2006 року виступає ексклюзивним постачальником російського і середньоазіатського газу в Україну.