Місія МВФ прибуде в Київ у першій половині травня

Наступний етап консультацій з продовження співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною може початися в першій половині травня, коли до Києва прибуде місія МВФ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА, про це він повідомив журналістам у Вашингтоні, коментуючи результати переговорів української делегації з керівництвом Фонду.

Він висловив сподівання на те, що вже найближчим часом завершиться підготовка текстової частини домовленостей з МВФ, відзначивши, що деякі цифри вимагають додаткового уточнення. «Думаю, що під час поїздки місії до Києва більшість питань буде вирішено", - сказав С.ТІГІПКО.

Він наголосив, що керівництво МВФ налаштоване доволі вимогливо, але це обумовлене зміною обставин на світових ринках. "Оскільки в світовій економіці спостерігається певне поліпшення ситуації, то Міжнародний валютний фонд дедалі вимогливіше ставитиметься до всіх країн, зокрема й до України", - відзначив віце-прем`єр.

При цьому С.ТІГІПКО наголосив, що Фонд з розумінням ставиться до позиції української влади щодо важливості питання соціальних виплат для населення. Разом з тим, сторони переговорів переконані, що ці витрати не повинні погіршити платоспроможність й інвестиційну привабливість нашої держави. «Саме ці чинники в середньостроковій перспективі забезпечать економічне зростання України", - відзначив С.ТІГІПКО.

Під час перебування в США С.ТІГІПКО зустрівся з міністром фінансів Російської Федерації Олексієм КУДРІНИМ і представником РФ в МВФ і обговорив з ними питання відновлення співпраці України з МВФ. "Російська сторона запевнила у своїй підтримці, і це доволі важливо для нас. Вважаю, що це стало можливим завдяки програмі, розробленій українським урядом, і тій стратегії, якої він дотримується", - наголосив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, у рамках нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, розрахованої на два з половиною роки, Україна може одержати кредит розміром 19-20 млрд. доларів.

Довідка УНІАН. Обсяг чинної дворічної програми stand-by для України, розпочатої в листопаді 2008 року, становить 16,4 млрд. дол., з яких більш як 11 млрд. дол. було виділено трьома траншами. Четвертий транш у 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року, проте він так і не був наданий у зв`язку з політичною нестабільністю в країні і відсутністю Державного бюджету на 2010 рік.

Місія МВФ з 24 березня по 2 квітня перебувала в Україні, де проводила переговори з українською владою про продовження співпраці.