Єхануров ”наїхав” на Пинзеника

Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ обвинувачує міністра фінансів України Віктора ПИНЗЕНИКА в зниженні рейтингів НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ сказав сьогодні в ході засідання Кабінету Міністрів України.

«До вас велике прохання. Ви вже з «Нафтогазом» питання вирішили - рейтинги вже понизили на один пункт. Тепер ви розказуєте голові Фонду (Фонду державного майна - УНІАН), чи може вона виконати план (надходження від приватизації - УНІАН). Іншу формулу знаходьте для лексики», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, перебиваючи виступ В.ПИНЗЕНИКА про ризики бюджету в поточному році.

У відповідь В.ПИНЗЕНИК сказав: «Я розказую офіційні дані. Я хочу звернути увагу на ті рішення, які приймає уряд».

Перепалка виникла, коли В.ПИНЗЕНИК повідомив про те, що річний план надходжень до бюджету від приватизації в першому кварталі виконано на 3% при річному плані 2,2 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня Кабінет Міністрів України не затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України».

Як повідомив міністр фінансів В.ПИНЗЕНИК, поданий керівництвом компанії на розгляд уряду проект фінансового плану «не закриває проблем, які сьогодні є у НАКу». Зокрема, зазначив міністр, документом не вирішується проблема річного фінансового балансу компанії, а також проблема касових розривів.

Голова НАК «Нафтогаз України» Олексій ІВЧЕНКО заявив, що вважає некоректною позицію Міністерства фінансів України щодо «Нафтогазу». Він, зокрема, спростував інформацію В.ПИНЗЕНИКА про існування великих операційних витрат, закладених у фінансовому плані компанії на 2006 рік. Він повідомив, що в 2005 році компанія скоротила операційні витрати на 5 млрд. грн., а в 2006 році прогнозується їх скорочення на 3,5 млрд. грн. «Про той космос, про який розказує В.ПИНЗЕНИК, нехай розказує в політичному шоу. Не можна зробити «Нафтогаз» Пенсійним фондом держави», - підсумував О.ІВЧЕНКО.

25 квітня ц.р. міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings понизило рейтинги дефолту емітента в іноземній і національній валюті НАК «Нафтогаз України» з «BB-» до «B+» у зв`язку з погіршенням фінансового стану компанії. Прогноз по рейтингах компанії як і раніше «Негативний».

Також Fitch Ratings знизило пріоритетний незабезпечений рейтинг випуску єврооблігацій компанії на суму 500 млн. дол. із погашенням у 2007 р. з «BB-» до «B+».

Пониження рейтингів пов`язане з очікуваннями Fitch того, що в «Нафтогазу» можуть виникнути серйозні проблеми з ліквідністю: у компанії виникають труднощі зважаючи на підвищення вартості природного газу в умовах регульованих тарифів на газ на внутрішньому ринку.

Крім того, Fitch Ratings зазначає, що уряд країни відмовився підписати фінансовий план «Нафтогазу» на 2006 р., зажадавши скоротити витрати по ряду зарубіжних проектів компанії в цілях збереження грошових коштів, замість того, щоб дозволити компанії підвищити ціни на газ для населення. Одночасно Міністерство фінансів України заявило, що прострочена заборгованість «Нафтогазу» по сплаті податків становить 118 млн. дол. У 2005 р. податковий тягар «Нафтогазу» зріс на 90%, тоді як доходи компанії за українськими стандартами бухгалтерського обліку за той же період збільшилися всього на 11,7%.