УНП: Янукович виміняв суверенітет на два роки процвітання олігархів

«Віктор ЯНУКОВИЧ поставив під сумнів економічний та політичний суверенітет України лише для збільшення прибутків власних олігархів - фінансово-промислових груп, які профінансували його передвиборчу кампанію». Так член Центрального проводу Української народної партії Борис КУШНІРУК прокоментував заяву прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА про зняття обмежень на продаж труб українського виробництва на російському ринку, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

«Олігархи отримали можливість, скориставшись зменшенням ціни на газ, і надалі експлуатувати потужності української металургії, до кінця виснажувати ще радянське обладнання, і навіть не замислюватись про модернізацію та введення енергозберігаючих технологій», - переконаний член УНП. Однак, на переконання експерта, «такий «споживацький» підхід може продовжуватися не більше 2-3 років, поки китайська та американська металургійна продукція, на підприємствах якої зараз йде активна модернізація, остаточно витіснить українську, навіть з ринку Росії, незважаючи на всі газові знижки».

«Таким чином, дворічне процвітання олігархів та подальший колапс української металургії, В.ЯНУКОВИЧ виміняв на практично довічну задачу Росії української території в Криму, авіаційної та енергетичної галузі», - підсумував Б.КУШНІРУК.