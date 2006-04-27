МАУ відкрила прямий рейс для Андрія Шевченка

Сьогодні авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» виконала перший прямий регулярний переліт сполученням Київ–Мілан–Київ. Про це УНІАН повідомили в компанії.

У компанії зазначили, що виліт рейса PS311 авіакомпанії МАУ з Києва здійснюватиметься щодня, окрім суботи і неділі, о 10.50 на комфортабельних сучасних авіалайнерах «Боїнг–737». Прибуття до Мілана – о 12.45. Зворотний виліт до Києва – 13.45 за місцевим часом із прибуттям до Києва о 17.25.

Як наголошується в повідомленні, в міжнародному аеропорту «Бориспіль» міланські рейси авіакомпанії МАУ зручно стикуються з внутрішніми повітряними напрямками в Україні – Донецьк, Маріуполь, Сімферополь, Харків, Чернівці. В аеропорту «Мальпенса» (м. Мілан) – ідеальні стиковки з авіарейсами до Венеції, Палермо, Рима, Трієста і багатьох інших італійських міст.

Як наголошується в повідомленні, авіакомпанія МАУ забезпечує також повітряне сполучення зі столицею Італійської Республіки – Римом, куди прямі регулярні рейси виконуються в понеділок, середу, четвер, п`ятницю і неділю.