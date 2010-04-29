Донецькі ветерани пригрозили владі бойкотом святкування 9 травня

Ветерани міста Донецька й Донецької області мають намір відмовитися від участі в офіційних заходах на честь 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, що проводяться керівництвом міста – прийомів і урочистих зборів.

Як розповіли УНІАН у Донецькій обласній раді ветеранів, причиною таких кардинальних рішень стали нескінченні спроби міської влади знести парк імені 30-річчя Перемоги, розташований у Калінінському районі Донецька. “Протягом останніх двох років міська влада не зупиняються в своєму прагненні знести цей міський сквер, який було закладено 5 квітня 1975 року ветеранами Великої Вітчизняної війни. Кожне дерево тут іменне. Багатьох ветеранів сьогодні вже немає в живих, а ось дерева ростуть і радують око. Водночас, за задумом влади, парк площею понад 2 га знесуть, а на його місці з`являться готелі й парковки”, - розповіли в Раді ветеранів.

Допомогти ветеранам відстояти свою позицію мають намір і учні – відвідувачі Палацу піонерів, розташованого поряд із парком. На кожне дерево в парку повісять георгіївську стрічку – символ Перемоги. Школярі впевнені, що акцію буде підтримано городянами й вона отримає громадський резонанс, який допоможе захистити цей улюблений дончанами «зелений куточок».

Крім того, ветерани мають намір звернутися з відкритим листом до керівництва України та Росії про неприпустимість зникнення з лиця землі їх улюбленого місця зустрічей.