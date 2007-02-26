Експерт про поставки до ЄС яєць і молока з України

Поставки яєць і молока в ЄС поточного року маловірогідні. Таку думку в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН висловила начальник аналітичного відділу Консалтингового агентства «ААА» Марія КОЛЕСНІК.

«Маловірогідно, що українські компанії зможуть вийти на європейський ринок цього року, оскільки необхідна певна підготовка, зокрема підготовка бренду (якщо продукт направлений безпосередньо споживачу, а не реалізовуватиметься через роздрібну мережу під брендом компанії). Проте, якщо компанії серйозно підійдуть до цього питання, наступного року вони цілком можуть вийти на європейський ринок», - сказала М.КОЛЕСНІК.

На думку експертів, дозвіл поставляти українську продукцію на ринок ЄС є великим плюсом для вітчизняних компаній і хорошим шансом для їх розвитку. Так, на думку голови ради директорів асоціації «Союз птахівників України» Олександра БАКУМЕНКА, в нашій країні є великі гравці, які мають свої бренди й цілком можуть поставляти продукцію в країни Європи. «З якістю продукції у нас проблем немає», - запевнив О.БАКУМЕНКО, додавши при цьому, що вихід на ринки ЄС, «на жаль, питання не одного дня» й вимагає певного підготовчого періоду. За його словами, необхідно, щоб ЄС включив Україну в перелік країн, із яких можна імпортувати продукцію, крім того, існує високий митний збір (у різних країнах рівень мита встановлено на різному рівні). О.БАКУМЕНКО зазначив, що в Євросоюзі практично немає дефіциту яєць, проте великі переробні підприємства зацікавлені в поставках українських яєць для подальшої їх переробки, але уряд до певної міри захищає інтереси своїх виробників. "Торгові місії при посольствах повинні вивчити ситуацію", - зазначив він.

Щодо обсягів поставок яєць О.БАКУМЕНКО зазначив, що «Україна легко може експортувати 1,5-2 млрд. штук щорічно».

На думку М.КОЛЕСНІК, на сьогодні у зв`язку з відкриттям європейського ринку вітчизняні великі птахівничі компанії можуть переглянути свої стратегічні плани й почати активно розвивати яєчний напрямок паралельно з виробництвом м`яса. О.БАКУМЕНКО також упевнений, що якщо власники компаній вважатимуть даний напрямок вигідним, вони почнуть активний розвиток виробництва яєць.

О.БАКУМЕНКО повідомив, що на сьогодні Україна поставляє яйця на ринок Грузії та Вірменії, крім того, активно працює над вирішенням питання поставок яєць до Росії, оскільки дуже зацікавлена в цьому ринку.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія своїм рішенням від 24 лютого ц.р. внесла в перелік продукції тваринництва й тваринного походження, яку дозволено імпортувати країнам-членам ЄС із України, молоко та яйця.

Згідно з повідомленням, це рішення стало результатом проведеного Європейською комісією аналізу моніторингових планів і ряду перевірок експертами Єврокомісії можливості України поставляти такі види продукції.