Росія хоче від України «цивілізованих» тарифів на транзит нафти

Російська сторона вважає за необхідне переглянути систему утворення тарифів на транзит нафти через Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив голова правління, президент ВАТ «АК «Транснефть» Микола ТОКАРЄВ.

«Ця тема опрацьовуватиметься і, найімовірніше, в напрямку ревізії вже існуючих угод, з погляду їх оптимізації, адаптації до нової ситуації, що склалася у відносинах між Україною і Росією», - сказав він.

М.ТОКАРЄВ підкреслив, що діючі документи «досить жорсткі і не гнучкі», і не дозволяють оперативно приймати рішення.

«Треба буде, на наш погляд, і ми з такою ініціативою виходитимемо, переглянути тарифоутворення на транзит. Ми пропонуємо вийти на якийсь цивілізований варіант за типом Білорусі і Росії. Щоб не було так, як, приміром, наприкінці грудня нам подзвонили з «Укртранснафти» і повідомили, що з 1 січня на 30% підвищується тариф. Ну як же так, колеги?! Ви добре все підрахували, впевнені, що це нормально? Так, усе добре (відповіли в «Укртранснафті» - УНІАН). Тариф підвищиться на 30%. І ось сьогодні рівно на 30% знизився обсяг транзиту через територію України, а казахи пішли взагалі. Вони пішли до Польщі, на Балтику. Отже якщо з тарифами неакуратно поводитися, то наслідки наступають конкретні і відразу ж», - сказав М.ТОКАРЄВ.

Він зазначив, що «Транснефть» і «Укртранснафта» цілком можуть погоджувати питання, а якщо ж зробити цього не вийде, то питання вирішуватиметься на рівні профільних міністерств або урядів.

Разом з тим, М.ТОКАРЄВ зазначив, що за 4 місяці цього року транзит нафти через Україну через підвищення тарифу скоротився практично на 10 млн. тонн.

Кажучи про гарантування обсягу транзиту нафти, М.ТОКАРЄВ зазначив, що на рівні компаній це зробити досить проблемно, оскільки питання необхідно вирішувати не з компаніями, які займаються транспортуванням нафти, а з тими, хто нею володіє.

«Гарантії мають давати нафтовики, ті – хто відправляє нафту транзитом через Україну. І тут якраз найвужче місце. Якщо в рамках міжправкомітету вдасться укласти якийсь новий протокол або нову угоду, тобто гарантом виступить уряд Росії, тоді вже уряд має організувати ці обсяги», - сказав М.ТОКАРЄВ, підкресливши, що, можливо, необхідно буде запропонувати нафтовикам якісь заходи стимулювання для того, щоб вони відправляли нафту транзитом через Україну.

Він підкреслив, що це питання найімовірніше вирішуватиметься найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, транзит нафти територією України в січні-лютому ц.р. скоротився на 39,5%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Довідка УНІАН. У 2009 році транзит природного газу територією України скоротився на 19,9% порівняно з 2008 роком, транзит нафти – на 11,4%. Загальне транспортування нафти нафтопровідною системою України в 2009 році скоротилося на 5,9%, газу – на 20,3%.