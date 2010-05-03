У Вінниці відсвяткували 50-річний ювілей «Запорожця»

У Вінниці біля арки Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького відбулась виставка автомобілів «Запорожець» ЗАЗ-965, якому виповнюється 50 років.

Як передає кореспондент УНІАН, цей захід проведено спільно з Вінницьким клубом ретро-автомобілів «ЗАЗ-Фенікс» та Клубом любителів ретро, реплікарніх і спортивних автомобілів Вінниччини. Майже 30 відреставрованих автомобілів і близько 10 мотоциклів з`їхались до парку. Всі бажаючі могли сфотографуватися на тлі ретро-авто і навіть покататися по місту.

На сьогоднішній день у Вінниці налічується понад 50 володарів раритетних авто радянських часів. У їх володінні - «Побєди», «Чайки», «Запорожці», «Москвичі», а також мотоцикли.

Довідка УНІАН. Радянський автомобіль «ЗАЗ 965» випускався в Запоріжжі з 1960 по 1969 рік. У народі його називають «горбатий» через форму кузова. Історія малолітражки почалася ще в 50-х роках, коли Генеральний секретар СРСР Микита Хрущов доручив розробити автомобіль, доступний для пересічних громадян. За основу авто взяли італійський «шестисотий» Фіат. Презентація «Запорожця» ЗАЗ-965 відбулася в Кремлі в 1960 році. І вже в кінці цього ж року Запорізький автозавод випустив першу партію «горбатих».