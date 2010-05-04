Інвалід підпалив будинок, щоб покінчити з собою

У Кременчуці Полтавської області під час пожежі в приватному будинку загинув 57-річний чоловік, інвалід першої групи.

Як повідомила УНІАН прес-офіцер міського управління МНС Наталія ШВЕДЕНКО, причини трагедії встановлюються, як одну з них розглядають самогубство. Нещодавно у чоловіка померла мати, яка його доглядала.

Пожежу було погашено за 40 хвилин.