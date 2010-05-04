Інвалід підпалив будинок, щоб покінчити з собою
23:28, 04 травня 2010Суспільство
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Трагедія в Кременчуці
У Кременчуці Полтавської області під час пожежі в приватному будинку загинув 57-річний чоловік, інвалід першої групи.
Як повідомила УНІАН прес-офіцер міського управління МНС Наталія ШВЕДЕНКО, причини трагедії встановлюються, як одну з них розглядають самогубство. Нещодавно у чоловіка померла мати, яка його доглядала.
Пожежу було погашено за 40 хвилин.
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