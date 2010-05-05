Муніципалітет Цюріха подарує Вінниці ще 44 трамваї

Муніципалітет Цюріха (Швейцарія) планує до кінця серпня 2010 року безоплатно передати Вінниці ще 44 трамваї, що вже були в експлуатації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«На сьогоднішній день у Вінниці вже є 61 моторний трамвай і причепи до них. Влітку має надійти ще одна партія вагонів. Таким чином у Вінниці цілому буде 105 цюріхських трамваїв», - повідомили в управлінні.

На думку начальника Вінницького трамвайно-тролейбусного управління Володимира БУГАЙЧУКА, це дозволить місту повністю перейти на перевезення пасажирів швейцарськими трамваями.

«Більш того, Меморандумом про співробітництво передбачено забезпечення підприємства великою кількістю запасних частин, яких повинно вистачити на 10 років. Проводиться також робота з капітального та поточного ремонту трамвайних колій, які адаптуються саме під подаровані трамваї», - додав він.

Мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН повідомив, що цим проектом співробітництво між Вінницею і Цюріхом не закінчується.

«Під час реалізації проекту була проведена колосальна робота, як з боку швейцарських партнерів, так і з нашого боку. Тому у нас залишаються тільки приємні враження від спільної роботи. У майбутньому ми будемо продовжувати інші проекти нашої взаємодії і співпраці », - сказав мер.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня муніципалітет Цюріха безоплатно передав Вінницькому трамвайно-тролейбусному управлінню 16 одновагонних трамваїв, які раніше були в експлуатації.

Всього з 2007 року Цюріх подарував Вінниці 61 трамвай.