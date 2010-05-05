На Дніпропетровщині затримали два екіпажі псевдодаішників

У Дніпропетровській області співробітники Управління Державтоінспекції затримали два екіпажі псевдоінспекторів ДАІ, які на автомобілях ВАЗ „патрулювали” автодороги і штрафували водіїв.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УДІАІ у Дніпропетровській області.

Затримані носили форменні міліцейські куртки та кашкети. Як з’ясувалося, замість радарів для вимірювання швидкості вони користувалися звичайним феном, до якого був під’єднаний велосипедний спідометр.

Виявили самозванців на автошляху після скарги громадянина Росії, який повідомив в обласне Управління ДАІ, що псевдоінспектори вимагали у нього 1,4 тис. грн. штрафу, погрожуючи не випустити за межі України.