За місце на ринку начальник вимагав 1 млн. грн.

В Одеській області працівники обласного управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю «на гарячому» затримали 30-річного начальника одного з відділів товариства з обмеженою відповідальністю, у власності якого є ринок.

Встановлено, що посадовець вимагав та отримав від підприємця хабар в 1 мільйон гривень за надання підприємцю права укласти договір оренди торгового місця на території ринку, площею близько 30 кв. м на 10-річний строк, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Одеській області.

У службовому кабінеті посадовця працівники міліції виявили та вилучили пакунок з доларами США, що становить 1 мільйон у гривневому еквіваленті, а також чорнову договірну документацію. Крім цього, безпосередньо при затриманому знаходилася готівка у сумі 10 тисяч доларів і 988 тисяч гривень, походження яких встановлюється.

Прокуратурою Одесскої області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Триває слідство.