Підприємці контрабандою вивозили до Молдови пиломатеріали

Співробітники Служби безпеки України в Чернівецькій області ліквідували вже третій з початку року контрабандний канал, який використовувався для переміщення з Буковини до Республіки Молдова великих партій пиломатеріалів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-центр УСБУ в Чернівецькій області, троє місцевих мешканців придбали у підприємців необліковану деревину для подальшого її вивезення на адресу молдовської фірми, з якою у них були укладені зовнішньоекономічні контракти.

Для отримання сертифікатів про походження пиломатеріалів зловмисники надали до Управління лісового та мисливського господарства в Чернівецькій області підроблені товарно-транспортні документи.

На підставі сфальсифікованої документації вони незаконно вивезли вантажівками через міжнародний пункт пропуску «Сокиряни-авто» Кельменецької митниці за межі України партію пиломатеріалів вартістю близько 1 млн. грн.

Слідчими УСБУ порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Триває слідство.