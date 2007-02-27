Кабмін ліквідує корпорацію «Антонов»

Найближчими днями вийде постанова Кабінету Міністрів України про ліквідацію авіабудівної корпорації «Антонов». Про це повідомив заступник міністра промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ сьогодні в ході «гарячої лінії» в прес-клубі Кабміну.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Сьогодні, завтра, вийде наказ Кабміну про ліквідацію корпорації «Антонов», буде створено ліквідаційну комісію».

При цьому В.НОВИЦЬКИЙ зазначив, що корпорація створювалася з метою підвищення ефективності роботи підприємств українського авіапрому, проте цього не відбулося.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада 2006 року Міністерство промислової політики України виступило з ініціативою створення нового авіабудівного об`єднання на базі корпорації «Антонов».

Як заявив міністр промполітики Анатолій ГОЛОВКО, така форма об`єднання, як корпорація, не виправдала себе.

А.ГОЛОВКО уточнив, що в нове об`єднання, крім підприємств, що входили раніше до концерну, планується також включити держпідприємства, 60% вироблюваної продукції яких стосується авіабудування.

Довідка УНІАН. Державна літакобудівна корпорація «Антонов» була створена постановою Кабінету Міністрів від 14 липня 2005 року на виконання указу Президента від 27 травня 2005 року. Згідно зі статутом, органом управління корпорацією визначено Правління із семи осіб, яке очолює генеральний директор - голова Правління. У корпорацію «Антонов» входять Державне підприємство «Авіаційний науково-технічний комплекс імені Антонова» (АНТК ім. Антонова, м. Київ), Київський державний авіаційний завод «Авіант», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП), Державне підприємство «Київський авіаремонтний завод №410 цивільної авіації», а також Державний науково-дослідний інститут авіаційних технологій УкрНДІАТ.