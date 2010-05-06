Кабмін ініціює приєднання України до зернової Конвенції

Кабінет Міністрів України ініціює приєднання України до Конвенції з торгівлі зерном.

Відповідний законопроект № 0166 від 29 квітня 2010 року вніс до парламенту Кабмін на чолі з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що Україна подала заявку на членство в Міжнародній раді із зерна в 1997 році, отримавши статус тимчасового члена й учасника-експортера. В 2009 році рада ухвалила рішення продовжити термін депонування інструментів про приєднання України до Конвенції з торгівлі зерном до 30 червня 2010 року. При цьому Міністерство аграрної політики України отримало листа від Посольства України у Великій Британії про готовність Міжнародної ради із зерна розглянути питання отримання Україною повноправного членства в організації.

Наголошується, що ухвалення й реалізація законопроекту забезпечать повноправне членство України в Міжнародній раді із зерна, що сприятиме розширенню міжнародної співпраці, особливо в умовах членства України у Світовій організації торгівлі, а також виходу України на європейські та світові ринки, розвитку вітчизняної зернової галузі.