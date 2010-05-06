Директора київського зоопарку тимчасово усунули з посади

Директор київського зоопарку Світлана БЕРЗІНА усунена від виконання обов`язків, поки не встановлять причину смерті слона Боя.

Про це «Газету по-киевски» повідомив в.о. заступника голови КМДА Ігор ДОБРУЦЬКИЙ.

За його словами, причини смерті слона будуть озвучені 12 травня на відкритому засіданні слідчої комісії.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня, 39-річний слон Бой під час перебування у відкритому вольєрі раптово впав і помер. Керівництво Київського зоопарку заявило, що допускає, що Боя отруїли.

Як повідомив головний лікар зоопарку Андрій МАРУНЧИН, у вольєрі були знайдені варені яйця, які не входять у раціон харчування Боя. А.МАРУНЧИН підозрює, що ними слон і був отруєний. Знахідка передана на дослідження.

Головний лікар також відкидає зв`язок між смертю слона і дієтою, котра йому була приписана.

У день смерті слона в зоопарку знаходилися представники прокуратури, а також державної екологічної інспекції та екологічної інспекції Києва, які займатимуться розслідуванням причин смерті азіатського слона.

С.БЕРЗІНА висловлювала думку, що до отруєння слона можуть бути причетні колишні працівники зоопарку, звільнені нею за зловживання.