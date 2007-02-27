Табачник, Яценюк і Мартинюк святкували 75-річчя Одещини

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК заявляє, що коаліційний уряд “прийшов всерйоз та надовго, мінімум до березня 2011 року».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він заявив сьогодні в Одесі у ході урочистих зборів з нагоди відзначення 75-ї річниці з дня заснування області.

Зокрема, аналізуючи поточну політичну ситуацію в Україні, А.МАРТИНЮК сказав, що, незважаючи на те, що «багато хто закликає до дострокових виборів, коаліційний уряд прийшов всерйоз та надовго, мінімум до березня 2011 року».

А.МАРТИНЮК також наголосив, що найближчім часом одесити відчують зміни на краще завдяки рішенню Кабінету Міністрів України про внесення змін до бюджету щодо підвищення пенсій, заробітної плати, стосовно зниження тарифів на комунальні послуги.

Говорячи про здобутки Одеського регіону, який налічує 26 районів та 19 міст з населенням 2,4 млн. осіб, А.МАРТИНЮК наголосив на важливості «пройденого шляху довжиною у три чверті століття». Він зазначив, що «на цьому шляху були і радість створення, і гіркота поразки, радощі нового життя та здивування від реформ». «Це наша історія, яку ми заново не перепишемо і заново не почнемо», - сказав А.МАРТИНЮК.

Найкращих працівників підприємств, установ і організацій за вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток Одеської області, значні професійні здобутки, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 75-річчя утворення області було нагороджено державними нагородами України, Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Почесними грамотами Верховної Ради України та цінними подарунками.

Першому заступнику голови Верховної Ради А.МАРТИНЮКУ було вручено пам’ятну медаль.

В урочистостях також взяли участь перший заступник глави Секретаріату Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК, віце-прем’єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК, народні депутати України, урядовці, керівництво області.