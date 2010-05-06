Опозиційний уряд прогнозує обвал гривні у вересні 2010-го року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час засідання опозиційного уряду його міністр фінансів Андрій СЕНЧЕНКО.

«Уряд сьогодні робить усе, щоб ми вересень зустріли обвалом національної валюти і надзвичайним зростанням цін на всі споживчі товари та будь-які інші товари», - сказав А.СЕНЧЕНКО.

Він зазначив, що це буде пов`язано із загальною валютною і економічною ситуацією в Україні.