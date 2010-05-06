Міліція схопила втікача з зали суду

Міліція затримала чоловіка, який втік з-під варти з залу Солом’янського районного суду Києва.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, затримання відбулося сьогодні на одній з квартир знайомих утікача у Солом’янському районі столиці.

За даними ЦГЗ, стосовно затриманого, крім вже існуючих двох кримінальних справ, порушено третю - за втечу.

Разом з тим міліція обґрунтовано підозрює та перевіряє двох його знайомих дівчат, які, за наявною на даний час інформацією, могли сприяти втікачу залишити залу суду.

Як повідомляв УНІАН, з залу судових засідань Солом’янського суду столиці учора о 17.10 втік підсудний, 1970 року народження, котрий обвинувачується за двома статтями, пов’язаними з незаконним обігом наркотиків.