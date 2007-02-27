На земельний аукціон виставлено 17 ділянок в Одесі

17 лотів виставлено на черговий земельний аукціон, який відбудеться в березні в Одесі, повідомили сьогодні кореспонденту УНІАН в управлінні земельних ресурсів міськради.

За словами начальника управління земельних ресурсів Світлани ТЮТЮННИК, «найдорожчим лотом є земельна ділянка розміром 6,6 га в районі колишнього антенного поля ЧМП (між вулицями Грушевського, Академіка Воробйова та Одеською). Його стартова ціна - 50 млн. 20 тис. грн., ділянка призначена під будівництво багатоповерхового житлового будинку й торгового центру.

Крім того, покупцям на конкурсній основі запропоновано 2 земельних ділянки на Французькому бульварі, поряд із санаторієм «Росія». Ділянку площею 1 га під ресторан-клуб на 100 місць початково оцінено в 15 млн. грн. Ще одна ділянка площа 1,5 га, на якій можливе будівництво спортивно-розважального центру, обійдеться покупцеві не менше, ніж у 22,5 млн. грн.

За словами С.ТЮТЮННИК, вартість самого недорогого лота початково визначена в 246,2 тис. грн. – ділянка площею 0,12 га в середині кварталу між вулицею Заболотного та Дніпропетровською призначена під тенісний комплекс.

Довідка УНІАН. На перших цього року публічних земельних торгах було продано 4 із 10 виставлених лотів на загальну суму понад 3 млн. грн., а попередній грудневий аукціон поповнив бюджет на 38 млн. грн.