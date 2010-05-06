На Житомирщині урочисто перепоховали червоноармійців

У селі Соколів Червоноармійського району Житомирської області урочисто перепоховали останки восьми червоноармійців.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія перепоховання відбулася після урочистого мітингу до Дня Перемоги, у якому взяли участь близько двохсот місцевих жителів, представників обласної та районної влади, школярів, військовослужбовців та родичка одного з загиблих солдат - його племінниця Венера УСМАНОВА з Кургачинського району республіки Башкортостан (Росія).

За словами начальника управління внутрішньої політики Житомирської облдержадміністрації Миколи СЮРАВЧИКА, церемонія відбулася під патронатом Державного комітету у справах ветеранів та в рамках Міжнародного соціально-патріотичного проекту «Перемогли разом».

"Цей проект спрямований на пошук невідомих імен загиблих у Великій Вітчизняній війні воїнів різних національностей ", - додав М.СЮРАВЧИК.

При цьому він уточнив, що на території Червоноармійського району Житомирщини влітку 1941 року точилися жорстокі бої з фашистами, які рвалися до Києва.

"Тут воювали воїни 5-ї армії під командуванням генерал-майора танкових військ М.Потапова. Під час оборонної операції 1941 року своїми активними діями упродовж півтора місяця вони тримали на собі натиск до 10 ворожих німецьких дивізій. У цих боях загинули тисячі радянських бійців, імена яких здебільшого невідомі і їх встановлюють представники обласної організації “Пошук", - сказав начальник управління Житомирської ОДА.

М.СЮРАВЧИК розповів, що Житомирщина - одна з тих областей, яка понесла дуже великі втрати у Великій Вітчизняній війні, оскільки із 360 тисяч солдат, які пішли на фронт, 120 тисяч не повернулися.