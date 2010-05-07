Нафтогаз може стати асоційованим членом Єврогазу

Пропозицію «Нафтогазові» приєднуватися до асоціації «Єврогаз» отримав учора міністр палива та енергетики України Юрій Бойко на зустрічі з генеральним секретарем цієї організації Жаном-Марі Девосом.

У прес-службі Мінпаливенерго повідомили, що Україна позитивно відгукнулася на цю пропозицію.

Міністерство нагадує, що основними завданнями «Єврогазу» є підтримка європейського газового ринку.

На сьогодні до цієї асоціації входять 35 газових компанії, 12 об’єднань газових компаній, а також дві міжнародні організації.

Радіо Свобода