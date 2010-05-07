Нафтогаз може стати асоційованим членом Єврогазу
09:40, 07 травня 2010Суспільство
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Пропозицію отримав Бойко
Пропозицію «Нафтогазові» приєднуватися до асоціації «Єврогаз» отримав учора міністр палива та енергетики України Юрій Бойко на зустрічі з генеральним секретарем цієї організації Жаном-Марі Девосом.
У прес-службі Мінпаливенерго повідомили, що Україна позитивно відгукнулася на цю пропозицію.
Міністерство нагадує, що основними завданнями «Єврогазу» є підтримка європейського газового ринку.
На сьогодні до цієї асоціації входять 35 газових компанії, 12 об’єднань газових компаній, а також дві міжнародні організації.
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