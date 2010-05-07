В Умані горів автомобіль нардепа-регіонала

Сьогодні о 2-й годині ночі в Умані Черкаської області під час стоянки сталась пожежа у моторному відсіку легкового автомобіля „Міцубісі L-200”, який належить народному депутату від Партії регіонів Петру ЦЮРКУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, жертв та постраждалих немає. Вогнем пошкоджено передню частину автомобіля. Пожежу ліквідовано о 2.56 відділенням Державної пожежної охорони МНС.

За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.