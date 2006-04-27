Уряд рекомендує Президенту звільнити шістьох губернаторів

Кабінет Міністрів України рекомендує Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ звільнити з посад голову Севастопольської міської державної адміністрації Сергія ІВАНОВА, голову Рівненської обласної державної адміністрації Василя ЧЕРВОНІЯ і голову Київської ОДА Євгена ЖОВТЯКА “у зв’язку з погіршенням соціально-економічного стану цих регіонів”

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар прем’єр-міністра Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ за результатами сьогоднішнього засідання уряду, на якому розглядалися результати соціально-економічного розвитку в першому кварталі поточного року.

За словами В.МОНДРИЇВСЬКОГО, відповідна постанова була прийнята на засіданні Кабміну.

Кабінет міністрів рекомендує Президенту України призначити головою Севастопольської міськдержадміністрації Михайла ЄЖЕЛЯ,

головою Рівненської обласної держадміністрації – Віктора МАТЧУКА

і головою Кїровоградської ОДА – Володимира МОВЧАНА.

За його словами, М.ЄЖЕЛЬ раніше обіймав посаду головнокомандувача Військово-морських сил ЗСУ, донедавна В.МАТЧУК був депутатом Рівненської обласної ради, В.МОВЧАН був народним депутатом України.

Кабінет міністрів також рекомендує Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ звільнити Василя ЦУШКА з посади голови Одеської облдержадміністрації, Едуарда ЗЕЙНАЛОВА - з посади голови Кіровоградської обладміністрації і Степана БУЛЬБУ - з посади голови Полтавської облдержадміністрації у зв’язку з обранням до Верховної Ради.

Довідка УНІАН. В.ЦУШКО і С.БУЛЬБА балотувались до парламенту від СПУ, №12 та №11 у виборчому списку відповідно; Е.ЗЕЙНАЛОВ балотувався у ВР від блоку “Наша Україна”, №65 у списку.