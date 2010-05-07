Завод «Оріон» не продався і з дев'ятого разу

ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» залишається у державній власності.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник регіонального відділення Фонду держмайна України в Тернопільській області Михайло ШКІЛЬНЯК, черговий аукціон з продажу заводу не відбувся через відсутність заяв претендентів.

«Це був вже дев’ятий конкурс впродовж останніх трьох років. Але радіозавод «Оріон» доволі складно продати через те, що придбати його може лише промисловий інвестор, який займається аналогічною діяльністю. Відповідно за весь час, коли пакет акцій виставлявся на конкурси, не було жодного реального претендента», – констатує М.ШКІЛЬНЯК.

При цьому він переконаний, що завод залишається привабливим об’єктом для приватизації. «У 2009 році підприємство реалізувало промислової продукції на 32 млн. грн., з яких експортна частка склала 17, 5 млн. грн., що свідчить про потенціал підприємства», – каже М.ШКІЛЬНЯК.

Подальша доля пакета акцій, за його словами, буде визначатися уже в наступному році.

Як уже повідомляв УНІАН, ФДМУ в Тернопільській області виставляло на аукціон 27 квітня пакет акцій ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» розміром 96,13%. Їх стартова ціна складала 32,728 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" спеціалізується на виробництві систем УКХ-радіозв`язку в діапазонах 146-174 і 30-75,999 МГц, зокрема, стаціонарних і мобільних радіостанцій; комплексів засобів радіозв`язку спецпризначення для організації УКХ-зв`язку з рухомими броньованими об`єктами: Т-55, Т-72, Т-74, Т-80, Т-84, БМП, БТР тощо.

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