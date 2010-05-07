В обмінниках Києва подешевшало євро

Сьогодні українські банки купують американську валюту, в середньому, по 7,91 грн./дол., продають – по 7,93 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 6 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,92 грн./дол., з продажу – в межах 7,93-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 1,2% відучора, і сьогодні становить 9,94 грн./євро, продажу – на 1,2%, до 10,15 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,85-10,04 грн./євро, з продажу – в межах 10,06-10,41 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 6 травня знизився на 2,7%, і сьогодні становить 0,2529 грн./рубль, продажу – на 1,4%, до 0,2646 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2570 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2600-0,2690 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,91 грн./дол., продажу – 7,93 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,92 грн./дол., з продажу – в межах 7,93-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва знизився на 1% відучора, і сьогодні становить 9,97/10,12 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,85-10,04 грн./євро, з продажу – в межах 10,06-10,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 2,3% порівняно з 6 травня, і сьогодні становить 0,2545 грн./рубль, продажу – на 1,5%, до 0,2646 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2520-0,2561 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2600-0,2680 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,89/7,95 грн., євро – 9,85/10,25 грн., рубль – 0,2200/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,88/7,94 грн., євро – 9,90/10,27 грн., рубль – 0,2600/0,2690 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,88/7,925 грн., євро – 9,90/10,15 грн., рубль – 0,2550/0,2610 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 7 травня, становить: гривні до долара США – 7,9259, до євро – 10,087293 до російського рубля – 0,26161.