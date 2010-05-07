Королевська обстоює зниження облікової ставки НБУ до 8%

Голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної діяльності і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА виступає за зниження облікової ставки Національного банку України до 8%. Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету.

За її словами, уряд спільно з Нацбанком має вжити термінових заходів з відновлення кредитування економіки: вони, зокрема, мають передбачати зменшення внутрішніх позик і зниження облікової ставки. «Облікова ставка НБУ завищена і не відповідає економічним реаліям України: її зниження до 8% вже сьогодні дозволить зробити кредити більш доступним, а в найближчому майбутньому необхідно буде її знизити і до 7% – до українського історичного мінімуму, досягнутого в 2002 р. До слова, минулого тижня Центробанк Росії знизив ставку рефінансування до рекордних для країни 8%», – підкреслила голова комітету ВР.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що незважаючи на зростання зовнішніх і внутрішніх позик, українська економіка так і не одержала коштів для розвитку. «Сьогодні підприємці змушені залучати кредити під 20 і більше відсотків річних, проте навіть з такими «космічним» ставками кредит одержують тільки одиниці у виняткових випадках. Банкам більш вигідно працювати з ОВДП, а не фінансувати реальну економіку», – сказала депутат. На її думку, за такого підходу рівень розвитку промисловості не досягне докризових показників ні в 2016, як це передбачено програмою уряду, ні навіть у 2050 році.

Як відзначила голова комітету ВР, уряду необхідно не залучати нові кредити «на проїдання», а забезпечити доступність фінансових ресурсів для економіки. «Основне завдання – зробити більш дешевими кредитні ресурси для того, щоб відсоткові ставки сприяли кредитуванню економіки і виконували протиінфляційну функцію. При цьому НБУ має передбачити жорсткі обмеження, щоб банкам було вигідно кредитувати не споживчу сферу, а реальну економіку», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Водночас вона висловила занепокоєння тим фактом, що уряд не тільки готовий взяти у кредит рекордну суму у Міжнародного валютного фонду, не створюючи умов для її повернення, та й ще і фонд висуває згубні для більшості українських підприємств вимоги: підвищити облікову ставку НБУ.

Довідка УНІАН. У серпні 2009 року НБУ знизив облікову ставку з 11% до 10,25%.