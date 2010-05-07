Мер Одеси привітав ветеранів з Днем Перемоги

Мер Одеси Едуард ГУРВІЦ привітав сьогодні ветеранів із 65-річчям Перемоги на традиційному «Фронтовому привалі», який у цей час проходить на Меморіалі 411-ї батареї.

Як передає кореспондент УНІАН, Е.ГУРВІЦ вручив восьми інвалідам Великої Вітчизняної війни 1-ї групи ордера на квартири. У свою чергу, голова ради міської секції ветеранів війни Микола ЛЕЙФУРА висловив щиру вдячність і вручив мерові почесний знак «Ветерану войны-однополчанину. Честь имею» за постійну увагу і підтримку, що приділяє міська влада колишнім фронтовикам.

Ветеранів війни привітали зі святом Перемоги також голова облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК і голова облради Микола СКОРИК.

У святковому концерті для учасників «Фронтового привалу» взяли участь народна артистка СРСР Людмила ГУРЧЕНКО, фіналісти «Хвилини слави» брати ГРИНЧЕНКИ, ряд вокальних і хореографічних колективів.

На згадку про загиблих фронтовиків були засвічені «багаття пам`яті» і пролунали залпи салюту.

«Фронтовий привал» – один із численних заходів у міській програмі святкування 65-річчя Перемоги. Напередодні в Одесі були відкриті художні виставки, відбулися автомобільний пробіг, покладання квітів у меморіальних місцях, відеомарафон Пам`яті на Думській площі, благодійний кінофестиваль художніх і документальних фільмів про війну.

9 травня на Куликовому полі Одеси відбудеться військовий парад, виступи творчих колективів, вшановування ветеранів. О 19.00 на Потьомкінських сходах почнеться гала-концерт за участю Людмили ГУРЧЕНКО, Софії РОТАРУ, Олександра ПОНОМАРЬОВА, Сосо ПАВЛІАШВІЛІ й інших.